Μια ανάσα από την κούπα τα κορίτσια του Κιαπίνι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΖΑΟΝ, στο κλειστό του Μετς, για τον τρίτο τελικό της Volley League και θέλουν την νίκη για να κατακτήσουν την κούπα του πρωταθλήματος.

Φιέστα έχουν ετοιμάσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού απόψε στο κλειστό του Μετς, με τις «πράσινες» του Αλεσάντρο Κιαπίνι να υποδέχονται τον ΖΑΟΝ στον τρίτο τελικό της Volley League και να θέλουν την νίκη για να κάνουν το 3-0 στη σειρά και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Οι «πράσινες» έχουν το ισχυρό προβάδισμα του 2-0, ενώ προέρχονται και από τη σπουδαία ανατροπή στο Game 2 με την ψυχολογία να είναι με το μέρος τους, τη στιγμή που οι παίκτριες της Κηφισιάς είναι με την πλάτη στον τοίχο.

Αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει σήμερα θα στεφθεί Πρωταθλητής Ελλάδος για 27η φορά στην ιστορία του, ενώ αντίθετα η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη θα παλέψει για τη νίκη που θα οδηγήσει τη σειρά σε τέταρτο αγώνα.

Αυτή θα είναι η πέμπτη (5η) φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων με τον Παναθηναϊκό να έχει το απόλυτο των νικών στις αναμετρήσεις του με τον ΖΑΟΝ (είχε επικρατήσει με 3-2 στο Μετς και με 3-1 στο Ζηρίνειο στην κανονική περίοδο), ενώ γενικά είναι αήττητος εντός έδρας στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση που είναι sold out, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ.