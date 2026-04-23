Έξαλλος ο Φλικ με τη διαιτησία: «Χρειάζομαι μια εξήγηση»

Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για τη διαιτησία στην νίκη της ομάδας του επί της Θέλτα.

Έξαλλος ήταν ο Χάνσι Φλικ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα όπου η ομάδα του επικράτησε με 1-0, με τις αποφάσεις του διαιτητή που είχαν ως… κερασάκι στην τούρτα τον μη καταλογισμό του γκλο του Τόρες.

«Νομίζω πως το γκολ του Φεράν ήταν γκολ, δεν ήταν οφσάιντ και χρειάζομαι μία εξήγηση. Στο τέλος κερδίσαμε 1-0 και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο διαιτητής το είδε με τον ίδιο τρόπο, όπως εγώ, πρέπει να αποδεχθούμε την απόφαση. Δεν θέλω να προβάλλω δικαιολογίες, ήταν σημαντικοί τρεις πόντοι» ανέφερε ο Γερμανός στη συνέντευξη Τύπου.

Για την απόφαση αντέδρασε και ο ίδιος ο Φεράν Τόρες, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία από το ημιαυτόματο οφσάιντ, γράφοντας: «Μα, τι μάτι».