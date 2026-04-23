Τιμούρ Κετσπάγια: Επιστρέφει στους πάγκους σε ομάδα της πατρίδας του

Οnsports Τeam

Στους πάγκους επιστρέφει μετά από πέντε μήνες ο Τιμούρ Κετσπάγια, αναλαμβάνοντας ομάδα από την πατρίδα του τη Γεωργία.

Λίγους μήνες μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της Ανόρθωσης, ο Τιμούρ Κετσπάγια φέρεται να βρήκε τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

Ο Γεωργιανός προπονητής θα κοουτσάρει για πρώτη φορά ομάδα από την πατρίδα του, με την Ντιναμό Τιφλίδας να αποτελεί την πρώτη του εγχώρια πρόκληση.

Ο 58χρονος τεχνικός έχει καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους των ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και εθνικής Κύπρου.