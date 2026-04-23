Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τιμούρ Κετσπάγια: Επιστρέφει στους πάγκους σε ομάδα της πατρίδας του
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 11:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τιμούρ Κετσπάγια: Επιστρέφει στους πάγκους σε ομάδα της πατρίδας του

Στους πάγκους επιστρέφει μετά από πέντε μήνες ο Τιμούρ Κετσπάγια, αναλαμβάνοντας ομάδα από την πατρίδα του τη Γεωργία.

Λίγους μήνες μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της Ανόρθωσης, ο Τιμούρ Κετσπάγια φέρεται να βρήκε τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

Ο Γεωργιανός προπονητής θα κοουτσάρει για πρώτη φορά ομάδα από την πατρίδα του, με την Ντιναμό Τιφλίδας  να αποτελεί την πρώτη του εγχώρια πρόκληση.

Ο 58χρονος τεχνικός έχει καθίσει μεταξύ άλλων στους πάγκους των ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και εθνικής Κύπρου.  



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved