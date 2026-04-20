Πάλη: Με Κουγιουμτσίδη και Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό

Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες για τους τέσσερις Έλληνες αθλητές και τη μία Ελληνίδα αθλήτρια αρχίζει τη Δευτέρα (20/4) το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης ανδρών/γυναικών, στα Τίρανα.

Η ελληνική αποστολή έχει βλέψεις για μεγάλες διακρίσεις. Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν στην ελευθέρα οι: Γιώργος Κουγιουμτσίδης (86κ.), Θοδωρής Κυριακής (97κ.) και Αζαμάτ Χοσόνοβ (125κ.), στην ελληνορωμαϊκή θα αγωνιστεί ο Απόστολος Τσιόβος (130κ.) και στη γυναικεία Πάλη η Μαρία Πρεβολαράκη (53κ.).

Στα Τίρανα βρίσκονται και οι δύο διεθνείς διαιτητές Χρήστος Λιάκος και Παυλίνα Γεωργίου.

Πρώτος θα αγωνιστεί ο Απόστολος Τσιόβολος που θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα τον Ουκρανό Βισνιβέτσκι.