Νέα γκέλα για Τσιτσιπά
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 14:56
Πρόωρο τέλος είχε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο BMW Open, καθώς ηττήθηκε από τον Φάμπιαν Μαρόζαν με 3-6, 7-6(5), 6-4 στον 1ο γύρο της διοργάνωσης.

Με το.... αριστερό μπήκε σε ένα ακόμα τουρνουά ο Στέφανος Τιστσιπάς και γνώρισε έναν ακόμα αποκλεισμό. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-1(3-6, 7-6(5), 6-4) στον πρώτο γύρο του BMW Open και γνώρισε έναν αναπάντεχο αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά. 

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε σε δύο ημέρες, αφού διακόπηκε λόγω περιορισμένης ορατότητας στο 2-2 του τρίτου σετ. 

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Τσιτσιπά στη φετινή χωμάτινη σεζόν, αποτέλεσμα που θα του κοστίσει και στη βαθμολογία, καθώς αναμένεται να υποχωρήσει τουλάχιστον στη θέση 78 της παγκόσμιας κατάταξης.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Πέρεθ και Ντιφαλά στο ΣΕΦ
3 λεπτά πριν Πέρεθ και Ντιφαλά στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE
Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
8 λεπτά πριν Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι η τελευταία προπόνηση
15 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι η τελευταία προπόνηση
EUROLEAGUE
Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
22 λεπτά πριν Στην Παρτιζάν και επίσημα ο Λοβέρν
Όλες οι ειδήσεις
