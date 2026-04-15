Νέα γκέλα για Τσιτσιπά

Πρόωρο τέλος είχε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο BMW Open, καθώς ηττήθηκε από τον Φάμπιαν Μαρόζαν με 3-6, 7-6(5), 6-4 στον 1ο γύρο της διοργάνωσης.

Με το.... αριστερό μπήκε σε ένα ακόμα τουρνουά ο Στέφανος Τιστσιπάς και γνώρισε έναν ακόμα αποκλεισμό.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε σε δύο ημέρες, αφού διακόπηκε λόγω περιορισμένης ορατότητας στο 2-2 του τρίτου σετ.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Τσιτσιπά στη φετινή χωμάτινη σεζόν, αποτέλεσμα που θα του κοστίσει και στη βαθμολογία, καθώς αναμένεται να υποχωρήσει τουλάχιστον στη θέση 78 της παγκόσμιας κατάταξης.