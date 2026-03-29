Βόλεϊ Γυναικών: Εξασφάλισε την παραμονή ο Άρης
Onsports Team 29 Μαρτίου 2026, 21:50
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 3-0 σετ του Μίλωνα και θα είναι στη Volley League και τη νέα σεζόν.

Την παραμονή στη Volley League Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 εξασφάλισε ο Άρης, ο οποίος νίκησε με 3-0 (25-14, 25-18, 25-16) τον Μίλωνα στο κλειστό της Μίκρας κι έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά των πλέι άουτ, για τις θέσεις 9-10.

Οι «κιτρινόμαυρες» κατέλαβαν την ένατη θέση στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα αγωνιστεί απέναντι στο Μαρκόπουλο για τις θέσεις 10-11. Ο Μίλωνας θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και η σειρά θα κριθεί στις δύο νίκες. Ο νικητής θα παραμείνει στη κατηγορία και ο ηττημένος θα υποβιβαστεί στη Pre League γυναικών 2026-2027.

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι
2 ώρες πριν Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι
NBA
Ντοκ Ρίβερς: «Φέτος είχαμε μόνο έναν σταρ, οι άλλες ομάδες από 2-3»
2 ώρες πριν Ντοκ Ρίβερς: «Φέτος είχαμε μόνο έναν σταρ, οι άλλες ομάδες από 2-3»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Πονοκέφαλος» για Αταμάν, δεν συμπληρώνει 12άδα - Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Πονοκέφαλος» για Αταμάν, δεν συμπληρώνει 12άδα - Τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό
ΣΠΟΡ
Χάντμπολ Γυναικών: «Καπάρωσε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο η ΑΕΚ
3 ώρες πριν Χάντμπολ Γυναικών: «Καπάρωσε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο η ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
