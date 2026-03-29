Ανδρεόπουλος: «Μεγάλη νίκη, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σειρά»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του αλλά φρόντισε να προσγειώσει τους παίκτες του, μιας και η σειρά ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στον Πειραιά και μάλιστα με ανατροπή, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και έφτασε τις 8 συνεχόμενες νίκες επί του Ολυμπιακού. Η ικανοποίηση στην ομάδα των πράσινων ήταν τεράστια, κάτι που φάνηκε και στις δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ο οποίος όμως φρόντισε για μία ακόμα φορά να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είναι αλήθεια ότι βρεθήκαμε πίσω στο παιχνίδι και το αίσθημα έγερνε στην πλευρά του αντιπάλου. Όμως, η θέληση και η αλλαγή μας έδωσε μια φρεσκάδα και έναν ρυθμό. Είναι μια μεγάλη νίκη. Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως το σημερινό, όπς και τα προηγούμενα. Δεν κλείνει καμία σειρά, δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός».