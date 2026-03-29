Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ανδρεόπουλος: «Μεγάλη νίκη, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σειρά»
Onsports Team 29 Μαρτίου 2026, 00:47
Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του αλλά φρόντισε να προσγειώσει τους παίκτες του, μιας και η σειρά ακόμα δεν έχει τελειώσει. 

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στον Πειραιά και μάλιστα με ανατροπή, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και έφτασε τις 8 συνεχόμενες νίκες επί του Ολυμπιακού. Η ικανοποίηση στην ομάδα των πράσινων ήταν τεράστια, κάτι που φάνηκε και στις δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ο οποίος όμως φρόντισε για μία ακόμα φορά να κρατήσει χαμηλούς τόνους. 

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είναι αλήθεια ότι βρεθήκαμε πίσω στο παιχνίδι και το αίσθημα έγερνε στην πλευρά του αντιπάλου. Όμως, η θέληση και η αλλαγή μας έδωσε μια φρεσκάδα και έναν ρυθμό. Είναι μια μεγάλη νίκη. Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως το σημερινό, όπς και τα προηγούμενα. Δεν κλείνει καμία σειρά, δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός».


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ανδρεόπουλος: «Μεγάλη νίκη, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σειρά»
38 λεπτά πριν Ανδρεόπουλος: «Μεγάλη νίκη, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σειρά»
ΣΠΟΡ
Ο Γάλλος ιστιοπλόος, Γκιρέκ Σουντέ έκανε ρεκόρ για τον γύρο του κόσμου
2 ώρες πριν Ο Γάλλος ιστιοπλόος, Γκιρέκ Σουντέ έκανε ρεκόρ για τον γύρο του κόσμου
ΣΠΟΡ
Πόλο: «Αγκαλιά» με την πρωτιά ο Ολυμπιακός
2 ώρες πριν Πόλο: «Αγκαλιά» με την πρωτιά ο Ολυμπιακός
ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: Τον… υπέταξε ξανά μέσα στο «σπίτι» του
2 ώρες πριν Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: Τον… υπέταξε ξανά μέσα στο «σπίτι» του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved