Ο Γάλλος ιστιοπλόος, Γκιρέκ Σουντέ έκανε ρεκόρ για τον γύρο του κόσμου

Onsports team

Ο Γάλλος λάτρης της... περιπέτειας, Γκιρέκ Σουντέ κατέρριψε το ρεκόρ για τον γύρο του κόσμου, κόντρα στους επικρατούντες ανέμους και τα διάφορα ρεύματα, καθώς το Σάββατο (28/3) ολοκλήρωσε με το maxi-trimaran MACSF το ταξίδι του, σε 94 ημέρες, 21 ώρες και 58 λεπτά.

Ο Σουντέ, ο οποίος κάλυψε περισσότερα από 37.670 ναυτικά μίλια (περίπου 70.000 χλμ.) σε όλον τον κόσμο, πέρασε την εικονική γραμμή τερματισμού στις 9:34 το πρωί του Σαββάτου. Η γραμμή τερματισμού βρισκόταν μεταξύ του νησιού Ουσάντ και του Λίζαρντ Πόϊντ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αγγλίας.

Ο 34χρονος καπετάνιος «εκθρόνισε» τον συμπατριώτη του ιστιοπλόο, Ζαν Λικ Φαν Ντεν Χίντε, ο οποίος είχε σημειώσει το προηγούμενο ρεκόρ το 2004, ολοκληρώνοντας το ταξίδι σε 122 ημέρες και 14 ώρες με το σκάφος Adrien. Ο νεαρός πατέρας είναι ο έκτος καπετάνιος που ολοκληρώνει έναν τέτοιο περίπλου και ο πρώτος που το κάνει με πολυκύτιο, ενώ οι προκάτοχοί του χρησιμοποιούσαν όλοι μονοκύτια, ένα πιο σταθερό και ανθεκτικό σκάφος στις σκληρές συνθήκες που επιβάλλει αυτή η αριστερόστροφη διαδρομή.

Αργότερα σήμερα, αναμένεται να φθάσει στο λιμάνι της Βρέστης, όπου ο 80χρονος Φαν Ντεν Χίντε, θα τον περιμένει στην αποβάθρα, ανάμεσα σε ένα πλήθος από λάτρεις της ιστιοπλοΐας.

«Είμαι χαρούμενος για αυτόν, χαρούμενος που βλέπω το ρεκόρ μου να καταρρίπτεται όσο είμαι ακόμα ζωντανός. Έχουν περάσει 22 χρόνια!», σχολίασε με νόημα ο θρύλος της ιστιοπλοΐας στο AFP σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο για τον ιστιοπλόο, ο οποίος πρωτοεμφανίσθηκε κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού σε όλο τον κόσμο μεταξύ 2014 και 2018 και ακολούθησαν δύο υπερατλαντικές διαδρομές (2020-2021). Αφού έκανε τον γύρο του Ακρωτηρίου Χορν τον Ιανουάριο, έπρεπε να πλεύσει πολύ βόρεια, πολύ έξω από την πιο άμεση διαδρομή, για να αποφύγει τις δύσκολες συνθήκες και να προστατεύσει το σκάφος του.

Ο Σουντέ αναγκάσθηκε στην συνέχεια να πλεύσει για αρκετές εβδομάδες με το δεξί πηδάλιο κατεστραμμένο από σύγκρουση με αλιευτικό εξοπλισμό, αφού έκανε τον γύρο του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, μια περιοχή που παραλίγο να «καταστρέψει» την προσπάθειά του.

Το ρεκόρ για ταξίδι σε όλον τον κόσμο με «κλασικό» πανί, που σημαίνει ιστιοπλοΐα προς τα ανατολικά, σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τον Τομά Κοβίλ και τους συναδέλφους του σε 40 ημέρες και 10 ώρες, κατά την διάρκεια του «Τροπαίου Ιουλίου Βερν».