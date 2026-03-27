Πόλο - Conference Cup γυναικών: Συντριβή για τα Χανιά από την Κοζέντσα, «τελικός» με Σαντ Φελίου
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 15:40
ΣΠΟΡ

«Βαριά» ήττα με 18-7 από την Κοζέντσα γνώρισε ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων, στο δεύτερο παιχνίδι του στο πλαίσιο του final-8 του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, το οποίο φιλοξενείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης.

Ο ΝΟΧ δεν κατάφερε να αντισταθεί στην ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας και πλέον θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου και την πρόκριση στα ημιτελικά το απόγευμα (19:45), στην αναμέτρηση με την ισπανική Σαντ Φελίου, η οποία νωρίτερα το πρωί επιβλήθηκε 16-4 της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ.

Το παιχνίδι κρίθηκε από νωρίς, αφού μετά το αρχικό 1-1 η Κοζέντσα σημείωσε πέντε αναπάντητα γκολ και προηγήθηκε 6-1 στις αρχές του δευτέρου οκταλέπτου. Τα Χανιά δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, έχασαν τρία πέναλτι στη δεύτερη περίοδο και η «ψαλίδα» της διαφοράς άνοιξε σταδιακά, καταγράφοντας τη μέγιστη τιμή της στο τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο ΝΟΧ): 1-5, 3-5, 1-4, 2-4

ΧΑΝΙΑ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κώτσια, Πάτερου 2, Φράγκου 1, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Βούλγαρη

ΚΟΖΕΝΤΣΑ (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο 3, Ινάμπα 1, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 1, Μίλερ 2, Ρόζιτς 3, Μέγερ 3, Τζουφρίντα 2, Σανταπάολα 2



