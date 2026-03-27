Γκαγκάτσης: «Χτίζεται η επόμενη μέρα της Εθνικής, βαθιά πίστη στην ομάδα»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε σχετικά με την αποστολή της Εθνικής στο Nations League, για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και το φιλικό απέναντι στην Παραγουάη (27/3).

Την πίστη του για την νέα σελίδα της Εθνικής Ελλάδος εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τονίζοντας ότι οι επιτυχίες θα έρθουν.

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Φίλες και φίλοι,

«Έχοντας πίσω μας την πορεία μας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προχωράμε με προσήλωση και ενότητα. Ο πρώτος φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας για το 2026, με την Παραγουάη, αποτελεί την αφετηρία μιας νέας διαδρομής με καθαρή στόχευση.

Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις αναμετρήσεις με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία στην Α League του UEFA Nations League. Η παρουσία μας ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης είναι ιστορική, καθώς καταγράφηκε για πρώτη φορά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία μεγάλη αγωνιστική πρόκληση για τους παίκτες μας, που έχουν πλέον το ισχυρό κίνητρο να αποδείξουν την αξία τους στον υψηλό ανταγωνισμό.

Κομβικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια των διεθνών μας διαδραματίζει διαχρονικά η αφοσίωση και η στήριξη των φιλάθλων. Μια στήριξη που δεν περιορίζεται μόνο στις επιτυχίες, αλλά αποδεικνύεται ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, όπως η πιο πρόσφατη της Εθνικής: η απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχαν προσδοκίες, ελπίδα και βαθιά πίστη σε αυτή την ομάδα.

Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, χτίζεται η επόμενη μέρα. Καλή επιτυχία στη νέα αρχή της ομάδας, με ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες, ισχυρότερη πίστη και τη βεβαιότητα ότι, με επιμονή, οι επιτυχίες θα έρθουν».