Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

Η ιστορία του Μουφίτ Καλλιοντζή, του μοναδικού μουσουλμάνου από τη μειονότητα της Θράκης που έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, το ThrakiSportS θυμάται τον Μουφίτ Καλλιοντζή, τον μοναδικό μέχρι ακόμα και σήμερα μουσουλμάνο από τη μειονότητα της Θράκης που έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών.

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει και άλλοι βέβαια που έφτασαν στα πρόθυρα και αγωνίστηκαν με τις μικρότερες εθνικές (ο Οκάν Χατζητερζόγλου και παλιότερα ο Χουσεϊν Μουμίν είναι οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις), αλλά τη φανέλα της ανδρών μόνο ένας φόρεσε.

Γεννημένος στην Ξάνθη το 1933, πήρε μεταγραφή το 1955 στον Άρη, όπου έμεινε μέχρι το 1963.

Εκεί είχε πάει από την τοπική Ασπίδα Ξάνθης, ενώ είχε προηγουμένως αγωνιστεί με τεράστια επιτυχία και στην τουρκική Γαλατάσαραϊ. Υπήρξε το «μήλον της έριδος» ανάμεσα στον Άρη και σε δύο τούρκικες ομάδες. Τελικά προτίμησε τους «κίτρινους», οι οποίοι κατέβαλαν ένα μεγάλο ποσό και μάλιστα του προσέφεραν κρυφά συμβόλαιο με μηνιαίες αποδοχές. Πρόκειται για τον πρώτο επαγγέλματια ποδοσφαιριστή που έπαιξε στην ομάδα.

Τρομερός τεχνίτης, πασέρ, σκόρερ και γενικά δημιουργός, έπαιζε σαν επιθετικός μέσος. Πέτυχε 49 γκολ με την φανέλα του Άρη σε επίσημα παιχνίδια. Το 1963, κρέμασε τα παπούτσια του. Ακολούθησε καριέρα προπονητή, όπου πήγε κάποια στιγμή και στον Ορέστη Ορεστιάδας.

Ο Καλλιοντζή πέτυχε σπουδαία πράγματα, ενώ, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που σκόραρε με εκτέλεση κόρνερ, το 1960 σε ένα παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο τον Πανιώνιο (3–0).

Στην εθνική ανδρών αγωνίστηκε μόλις μία φορά, στις 02 Δεκεμβρίου 1959, στη φιλική ήττα της εθνικής μας από τη Δανία με 1–3 στην Λεωφόρο, με τον τότε ομοσπονδιακό τεχνικό, Πολ Μπαρόν, να καλεί και να χρησιμοποιεί ως βασικό τον τότε επιθετικό του Άρη.

Ο Καλλιοντζή «έφυγε» από τη ζωή το 1987, αλλά ακόμα και σήμερα παραμένει το μόνο μέλος της μειονότητας της Θράκης που αγωνίστηκε με τα χρώματα της εθνικής ποδοσφαίρου ανδρών.