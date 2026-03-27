Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 18:18
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

«Σας αγαπάμε» έγραψαν στα social media και το συνόδευσαν με ένα video στο οποίο αποχαιρετούν λυπημένοι τους φίλους του «τριφυλλιού».

Προ ημερών η καριέρα του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε. Οι δύο πλευρές τερμάτισαν κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του Αμερικανού σέντερ. Έτσι ο πρώην NBAer επιστρέφει στην πατρίδα του πρόωρα, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ένα απ’ τα στοιχεία που πολλοί θα θυμούνται από τη θητεία του στους «πράσινους», είναι οι γονείς του. Με τα βιντεάκια στα οποία τραγουδούσαν σε κάθε νίκη και την θετική ενέργεια που προσπαθούσαν να περάσουν όσο ο γιος τους φορούσε τη φανέλα με το «τριφύλλι».

Έτσι, ο πατέρας και η μητέρα του Χολμς, θέλησε κι αυτοί με τη σειρά τους να αποχαιρετήσουν τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσω social media. Ανεβάζοντας ένα video στο οποίο χαιρετούν φεύγοντας, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Είναι πολύ δύσκολο να πούμε αντίο στο χθες. Οπαδοί του Παναθηναϊκού θα μας λείψετε. Σας αγαπάμε».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό
30 λεπτά πριν Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs
43 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs
EUROLEAGUE
Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού
1 ώρα πριν Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Γυρίζει στη Αθήνα ο Βάργκα - Στόχος να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα με Ολυμπιακό
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Γυρίζει στη Αθήνα ο Βάργκα - Στόχος να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα με Ολυμπιακό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved