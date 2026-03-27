Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού

«Σας αγαπάμε» έγραψαν στα social media και το συνόδευσαν με ένα video στο οποίο αποχαιρετούν λυπημένοι τους φίλους του «τριφυλλιού».

Προ ημερών η καριέρα του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε. Οι δύο πλευρές τερμάτισαν κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του Αμερικανού σέντερ. Έτσι ο πρώην NBAer επιστρέφει στην πατρίδα του πρόωρα, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ένα απ’ τα στοιχεία που πολλοί θα θυμούνται από τη θητεία του στους «πράσινους», είναι οι γονείς του. Με τα βιντεάκια στα οποία τραγουδούσαν σε κάθε νίκη και την θετική ενέργεια που προσπαθούσαν να περάσουν όσο ο γιος τους φορούσε τη φανέλα με το «τριφύλλι».

Έτσι, ο πατέρας και η μητέρα του Χολμς, θέλησε κι αυτοί με τη σειρά τους να αποχαιρετήσουν τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσω social media. Ανεβάζοντας ένα video στο οποίο χαιρετούν φεύγοντας, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Είναι πολύ δύσκολο να πούμε αντίο στο χθες. Οπαδοί του Παναθηναϊκού θα μας λείψετε. Σας αγαπάμε».