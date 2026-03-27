Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο με Μονακό
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 19:46
EUROLEAGUE / Μονακό / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά χωρίς Γκραντ και Ρογκαβόπουλο με Μονακό

Η δωδεκάδα των «πράσινων» για το ματς με τους Μονεγάσκους στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μόλις για τρία ματς κατάφερε να έχει… σχεδόν όλο το ρόστερ του. Οι «πράσινοι» στο παιχνίδι με τη Μονακό έχουν δύο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν κι αυτά αφορούν την απουσία των Τζέριαν Γκραντ και Νίκου Ρογκαβόπουλου. Αμφότεροι είναι εκτός δωδεκάδας.

Ο πρώτος έχει κάταγμα στο αριστερό του χέρι, ενώ ο «Ρόγκα» ταλαιπωρείται από θλάση. Λόγω τραυματισμού εκτός είναι και ο Σαμοντούροβ.

Η 12αδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

 



EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός
13 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη
25 λεπτά πριν Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη
EUROLEAGUE
Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
35 λεπτά πριν Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
43 λεπτά πριν LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
