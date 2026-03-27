Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 20:39
EUROLEAGUE

Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca ο Τζέισι Κάρολ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το γεγονός πως στον Ολυμπιακό κρεμάνε λάβαρα για τις δεύτερες θέσεις που έχει κατακτήσει η ομάδα. 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca ο βετεράνος παίκτης θυμήθηκε ένα βράδυ που έπαιζε στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και είδε κρεμασμένα λάβαρα από δεύτερες θέσεις. Κάτι που δεν κατάλαβε ποτέ γιατί το έκανε ο Ολυμπιακός και μάλιστα ρώτησε τους υπεύθυνους της ομάδας του.

Αναφέρει σχετικά ο Κάρολ:

«Στη Ρεάλ Μαδρίτης κανείς δεν σκέφτεται να είναι δεύτερος, θέλεις πάντα να είσαι ο καλύτερος. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μια φορά κοιτούσα τα λάβαρα που κρέμονταν στο γήπεδο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και υπήρχαν λάβαρα για τη 2η θέση. 

Ρώτησα γιατί δεν το κάναμε αυτό στη Μαδρίτη και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μας νοιάζει να είμαστε δεύτεροι, για εμάς σημασία έχει να είμαστε μόνο πρώτοι».



