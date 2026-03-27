Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca ο βετεράνος παίκτης θυμήθηκε ένα βράδυ που έπαιζε στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και είδε κρεμασμένα λάβαρα από δεύτερες θέσεις. Κάτι που δεν κατάλαβε ποτέ γιατί το έκανε ο Ολυμπιακός και μάλιστα ρώτησε τους υπεύθυνους της ομάδας του.
Αναφέρει σχετικά ο Κάρολ:
«Στη Ρεάλ Μαδρίτης κανείς δεν σκέφτεται να είναι δεύτερος, θέλεις πάντα να είσαι ο καλύτερος. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μια φορά κοιτούσα τα λάβαρα που κρέμονταν στο γήπεδο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και υπήρχαν λάβαρα για τη 2η θέση.
Ρώτησα γιατί δεν το κάναμε αυτό στη Μαδρίτη και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μας νοιάζει να είμαστε δεύτεροι, για εμάς σημασία έχει να είμαστε μόνο πρώτοι».