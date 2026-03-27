Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν – Ο λόγος της κίνησης αυτής
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 22:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιλικό ματς έδωσε το Ιράν με αντίπαλο τη Νιγηρία στην Τουρκία, με τους παίκτες της Ασιατικής ομάδας να φορούν μαύρα περιβραχιόνια.

Η Νιγηρία νίκησε 2-1 το Ιράν σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Τουρκία. Ο Ταρέμι του Ολυμπιακού πέτυχε το γκολ των Ιρανών, όμως το ποδόσφαιρο μικρή σημασία είχε. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, λόγω του πολέμου που είναι σε εξέλιξη.

Οι ποδοσφαιριστές της Ιρανικής ομάδας φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια, στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις εχθροπραξίες.

Μάλιστα, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, κρατούσαν σχολικές τσάντες. Με αυτό τον τρόπο θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των 175 μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους σε σχολείο του Μινάμπ, κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών.



