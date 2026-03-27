Ο Ρόι Χόνγκσον ανέλαβε τις τύχες της Μπρίστολ Σίτι

Ο 78χρονος Χόνγκσον, ο οποίος είχε προπονήσει την Μπρίστον Σίτι το 1982, θα επιβλέπει τους τελευταίους επτά αγώνες της σεζόν, μετά την απόλυση του Γκέρχαρντ Στρούμπερ. Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή επιστροφή στην προπονητική για τον Χόνγκσον, του οποίου η καριέρα εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, μετά την αποχώρησή του από την Κρίσταλ Πάλας τον Φεβρουάριο του 2024.

Έχοντας βρεθεί στις θέσεις των πλέι οφ στο πρώτο μέρος της σεζόν, η Σίτι βρίσκεται στην 16η θέση της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας και χωρίς νίκη σε έξι αγώνες, ένα σερί που περιλαμβάνει και την ήττα της στον τέταρτο γύρο του FA Cup από την Πορτ Βέιλ της League One.

Ο πρώτος αγώνας του ως προπονητής θα είναι με την Τσάρλτον Αθλέτικ στις 3 Απριλίου. Ο Χόνγκσον έχει διαχειριστεί 1.269 αγώνες στη διάρκεια της προπονητικής καριέρας του, με αξιοσημείωτες θητείες ως προπονητής της Ίντερ και της Λίβερπουλ, καθώς και των Μπλάκμπερν Ρόβερς, Φούλαμ, Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον και Κρίσταλ Πάλας.

Η προπονητική καριέρα του Χόνγκσον στην Αγγλία ξεκίνησε στη Σίτι το 1982, μετά από μια τετραετή περίοδο στη σουηδική Χάλμσταντ, έχει δε καλύψει 17 διαφορετικούς συλλόγους και τέσσερις Εθνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας από το 2012 έως το 2016.