Ιππασία: Με επιτυχία και ο 2ος αγώνας Πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος τριήμερος αγώνας Πρωταθλήματος στην Υπερπήδηση Εμποδίων, που φιλοξενήθηκε στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας και την εγκατάσταση Ippos Club στη Θεσσαλονίκη.

Στο υψηλότερο αγώνισμα του 2ου αγώνα Πρωταθλήματος, Grand Prix ύψους 1.45μ., νικητής αναδείχθηκε ο πρωταθλητής 2025, Δημήτρης Νάτσης με τον Cresco του ΑΙΟΚΕΝ, που είχε διπλή άπταιστη διαδρομή και χρόνο 46,76 στους δύο γύρους. Στην 2η θέση ήταν η Αικατερίνη Λασκαρίδη με την Hilada του ΙΟΒ με χρόνο 47,16 και 0 βαθμούς και στην 3η θέση η Μόνικα Μαρτίνη του ΙΑΟΦ με τον Indiana Jones Max με επίσης 0 βαθμούς και χρόνο 48,76.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων ύψους 1.35μ., με διπλή άπταιστη διαδρομή στον κανονικό γύρο και το μπαράζ νικήτρια ήταν η Παρασκευή Κανελλάκη με τον Alvaro Mongrenier του ΙΟΚΟΥΒ. Στην 2η θέση ήταν ηΜαρία Καβαλλάρη με τον Sunny του ΙΟΚΑΛ με 4 βαθμούς στο μπαράζ και στην 3η θέση ήταν ο Λουκάς Μπαλιούσης του ΙΟΑ με τον Ice Tea du Golfe με 8 βαθμούς από τον κανονικό γύρο. Η Παρασκευή Κανελλάκη και ο Alvaro Mongrenier προηγούνται στη βαθμολογία της κατηγορίας με 20 βαθμούς μετά τους δύο αγώνες.

Στην Κατηγορία Εφήβων ύψους 1.30μ., μετά από αγώνα διαβάθμισης μεταξύ τεσσάρων ιππέων, πρωταγωνίστρια ήταν η Βασιλική Μπαλιούση του ΙΟΑ που κέρδισε τις δύο πρώτες θέσεις με τα δύο άλογά της, Helsi d’Amaury και Fur Elise, με άπταιστες διαδρομές στο μπαράζ. Στην 3η θέση ήταν η Ανδρονίκη Μαρόγλου με τον Don’t Mind του ΙΚΕΜ με 4 βαθμούς και χρόνο 39,83 στο μπαράζ. Η Βασιλική Μπαλιούση με τον Helsi d’Amaury προηγείται στη βαθμολογία με 19 βαθμούς μετά τους δύο αγώνες.

Στην Κατηγορία Παίδων ύψους 1.15μ., μετά από αγώνα διαβάθμισης μεταξύ 6 αθλητών, νικητής ήταν ο Αντώνης Γιαντζόγλου του ΙΟΑ με την Hella du Ruisseau με την γρηγορότερη άπταιστη διαδρομή σε χρόνο 33,69. Στην 2η θέση ήταν η Ασημίνα Μυρτώ Σπέντζου με την Kalina vd Dommelbron Z του ΙΟΑ με 0 βαθμούς και χρόνο 35,22 και στην 3η θέση η Ευανθία Κουρκουμέλη με την Hella De Latour του ΙΟΒΟΠ με 0 βαθμούς και χρόνο 35,82. Η αμαζόνα του ΙΟΒΟΠ είναι και η αθλήτρια που προηγείται στη βαθμολογία της κατηγορίας μετά από δύο αγώνες με 19 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Αμαζόνων ύψους 1.25μ., έγινε αγώνας διαβάθμισης μεταξύ 7 αμαζόνων, με την Μόνικα Μαρτίνη και τον Maximus του ΙΑΟΦ να κερδίζει την 1η θέση με άπταιστη και τον καλύτερο χρόνο 39,75. Δεύτερη ήταν η Σάσα Χατζηπρίμου του ΙΟΒΟΠ με τον Cendrasine με 0 βαθμούς και χρόνο 41,22 και τρίτη η Μελίνα Λουβερδή Κοραντή με τον Ermis de Fanfar του ΙΟΒ με 0 βαθμούς και χρόνο 41,50.

Στην Κατηγορία Νέων Ίππων 6-7 ετών νικητής ήταν ο One of a Kind με τον Κρίτωνα Ζαφειρόπουλο του IOMS.

Ο επόμενος αγώνας του Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμποδίων είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 3-5 Απριλίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.