Πανιώνιος: Καμία ολοκληρωμένη πρόταση επενδυτή - Παρουσιάζεται το σχέδιο για το μέλλον

Η «κυανέρυρθη» ΠΑΕ γνωστοποίησε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την είσοδο επενδυτή δεν οδήγησε στην κατάθεση κάποιας ολοκληρωμένης πρότασης.

Πλέον, η διοίκηση στρέφεται σε μια νέα φάση αναδιοργάνωσης, έχοντας ως βασικούς στόχους τη διασφάλιση της σταθερότητας και την αγωνιστική ενίσχυση της ομάδας.

Παράλληλα, στις 7 Απριλίου αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά το σχέδιο που αφορά τόσο το άμεσο όσο και το μακροπρόθεσμο μέλλον του συλλόγου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«H ΠΑΕ Πανιώνιος ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσέλκυση υποψήφιου επενδυτή, δεν κατατέθηκε κάποια επώνυμη και ολοκληρωμένη πρόταση που να μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη δυναμική και την προοπτική του Συλλόγου, όπως θα ήταν επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.

Η διοίκηση του Συλλόγου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους φίλους της ομάδας που στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό μας και εξέφρασαν με σαφήνεια και ειλικρίνεια τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλεται.

Από σήμερα, ο Πανιώνιος εισέρχεται σε μια νέα φάση αναδιοργάνωσης, με στόχο τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την αγωνιστική αναβάθμιση. Ξεκινά άμεσα ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με έμφαση στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και υγιούς ποδοσφαιρικού συνόλου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε αναλυτικά στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 7 Απριλίου και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στον Δημοτικό Πολυχώρο Γαλαξία (Πλατεία Νέας Σμύρνης), όπου θα αναλυθεί το συνολικό πλάνο, καθώς και οι στρατηγικοί στόχοι του Ποδοσφαιρικού Τμήματος για το άμεσο και το μακροπρόθεσμο μέλλον.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία δημοσιογράφων, ενώ το «παρών» θα μπορούν να δώσουν και κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να παρευρεθούν. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή είτε τηλεφωνικά στο 6983359465 είτε μέσω email στο press@panioniosfc.gr.

Με πίστη στην ιστορία και τη δυναμική του Συλλόγου, συνεχίζουμε όλοι μαζί για να επαναφέρουμε τον Ιστορικό στη θέση του».