Τένις: Σούπερ έκπληξη στο Μαϊάμι, αποκλείστηκε ο Αλκαράθ

Σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς στο τένις, ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, αποχαιρέτησε πρόωρα το Masters 1000 του Μαϊάμι.

Ο 22χρονος Ισπανός, νικητής του Αυστραλιανού Όπεν τον Ιανουάριο, ηττήθηκε στον τρίτο γύρο από τον Αμερικανό Σεμπαστιάν Κόρντα με 6-3, 5-7, 6-4.

Η ήττα προκαλεί αίσθηση, καθώς ο Κόρντα, 36ος στην παγκόσμια κατάταξη και 25 ετών, είχε νικήσει τον Αλκαράθ μόλις μια φορά σε πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Κι όμως, αυτή τη φορά κατάφερε να βγάλει νοκ άουτ το μεγάλο φαβορί.

Νικητής στη Μελβούρνη και στη Ντόχα (ATP 500) στην αρχή της σεζόν, ο Αλκαράθ ολοκληρώνει το αμερικανικό “Sunshine double” χωρίς τρόπαιο, μετά την ήττα του από τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του Indian Wells την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο πρώτο σετ του αγώνα, ο Αλκαράθ έσωσε μία μπάλα για μπρέικ ήδη στο δεύτερο γκέιμ, πριν τελικά χάσει το σερβίς του (5-3) και δει τον Αμερικανό να κυριαρχεί στη συνέχεια στο δικό του σερβίς.

Με ένα γρήγορο μπρέικ (2-1), ο Κόρντα σερβίρισε για το ματς στο 5-4, αλλά ο Αλκαράθ, με την πλάτη στον τοίχο, κέρδισε οκτώ από τους εννιά επόμενους πόντους για να σβήσει το μπρέικ και να κατακτήσει τελικά το σετ.

Στο κομβικό τρίτο σετ και οι δύο παίκτες διατήρησαν σταθερό σερβίς μέχρι το μπρέικ του Κόρντα στην πρώτη ευκαιρία του (4-3), χάρη σε λάθος του Αλκαράθ. Ο Αμερικανός είχε το σερβίς ξανά για τη νίκη στο 5-4, αυτή τη φορά με επιτυχία, ολοκληρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν στο τένις.