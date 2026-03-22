Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Στην 11η θέση η Ντραγκομίροβα στο πένταθλο
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 23:53
ΣΠΟΡ

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα κατετάγη 11η στο πένταθλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν, στην πρώτη της συμμετοχή σε διοργάνωση τέτοιου επιπέδου.

Η αθλήτρια του Γιώργος Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους, πλησιάζοντας το φετινό ρεκόρ της 4.176 πόντων, που αποτελεί και ατομική της επίδοση.

Στα επιμέρους αγωνίσματα, η επίδοσή της στο μήκος δεν ανταποκρίθηκε στις δυνατότητές της, με καλύτερο άλμα 5,86μ., ενώ είχε και 5,85 μ. και ένα άκυρο, συγκεντρώνοντας 807 βαθμούς και υποχωρώντας από την 8η στη 11η θέση της κατάταξης.

Στα 800μ., το τελευταίο αγώνισμα του πεντάθλου, η Ντραγκομίροβα σημείωσε 2.35.82, νέο προσωπικό ρεκόρ για τον κλειστό στίβο, ανεβάζοντας το σύνολο της στους 4.120 πόντους.



