Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Έμεινε στην έκτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 21:46
ΣΠΟΡ

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να βγάλει μεγάλο άλμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας τις προσπάθειές του στην έκτη θέση με 8.19 μέτρα.

Με καλύτερο άλμα στα 8.19μ στον μεγάλο τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν στην Πολωνία, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την έκτη θέση στον κόσμο.

Ο Έλληνας άλτης δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και το κυριότερο δεν μπόρεσε να βρει τον βηματισμό του, με αποτέλεσμα να πατάει μακριά από τη  βαλβίδα και να μείνει μακριά από το φετινό του ρεκόρ στα 8.27μ.

Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη με τελευταίο άλμα στα 8.46μ.

Μια επίδοση που σόκαρε τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι και τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που βάσει φετινής απόδοσης ήταν τα φαβορί του αγώνα.

Ο Μπαλντέ με αυτό το μεγάλο άλμα μπήκε στο top-10 όλων των εποχών, όσον αφορά τον κλειστό στίβο.

Ο Φουρλάνι κατέκτησε το αργυρό με άλμα στα 8.39μ από την πέμπτη του προσπάθεια, με την οποία ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ. Στα 8.31μ έμεινε ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοφ.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved