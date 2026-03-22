Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Γράφει ιστορία ο Τομ Γουόλς με το χρυσό στη σφαιροβολία

Onsports Team

Ο Νεοζηλανδός κατέκτησε έβδομο παγκόσμιο μετάλλιο κλειστού Στίβου, πανηγυρίζοντας το χρυσό στη σφαιροβολία ανδρών στο Τορούν, με επίδοση στα 21,82 μέτρα.

Ο 34χρονος ο οποίος κέρδισε επίσης παγκόσμιους τίτλους κλειστού στίβου το 2016, το 2018 και το 2025, κατέχει πλέον περισσότερα παγκόσμια μετάλλια κλειστού στίβου από οποιονδήποτε αθλητή στην ιστορία.

Ο Αμερικανός Τζόρνταν Γκάιστ πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 21,64μ., με την αρχική του προσπάθεια, ενώ ο συμπατριώτης του Ρότζερ Στιν σημείωσε την καλύτερη επίδοσή του στην τελευταία του προσπάθεια, εδραιώνοντας την τρίτη του θέση με 21,49 μ.