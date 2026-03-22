Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Ώρα… μεταλλίου για Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται να διεκδικήσει ακόμη μία διάκριση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση, γράφοντας ιστορία για την ελληνική παρουσία στο πένταθλο.

Ο Έλληνας άλτης επιστρέφει την Κυριακή (22/3, 20:12) σε έναν γνώριμο στίβο, εκεί όπου το 2021 είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης, με στόχο να προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο στη συλλογή του, η οποία ήδη περιλαμβάνει δύο χρυσά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Με φετινή καλύτερη επίδοση στα 8,27 μέτρα, κατατάσσεται τέταρτος ανάμεσα στους συμμετέχοντες του τελικού, δείχνοντας ωστόσο εξαιρετική σταθερότητα, καθώς έχει ξεπεράσει τα 8,20 μέτρα σε τέσσερις διαφορετικούς αγώνες μέσα στη σεζόν.

Στον αγώνα θα αγωνιστεί τρίτος κατά σειρά, μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ, με τη διαδικασία να προβλέπει τρία αρχικά άλματα για όλους και στη συνέχεια επιπλέον προσπάθειες για όσους προκριθούν, μέχρι την τελική κατάταξη. Από το 2018 και μετά, ο Τεντόγλου έχει κατακτήσει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 12 είναι χρυσά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία του.

Ανάμεσα στους βασικούς του αντιπάλους ξεχωρίζει ο Ματία Φουρλάνι, που έχει σημειώσει φέτος άλμα στα 8,39 μέτρα, μία από τις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως, παρότι πρόσφατα ταλαιπωρήθηκε από ίωση που επηρέασε την προετοιμασία του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος διαθέτει την καλύτερη φετινή επίδοση και καλείται να διαχειριστεί για πρώτη φορά τον ρόλο του φαβορί σε τόσο υψηλό επίπεδο. Στον τελικό συμμετέχουν επίσης ο Λίαμ Άντιοκ, που είχε ανέβει στο βάθρο την περασμένη χρονιά, ο Τάτζεϊ Γκέιλ, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019, καθώς και ο Κάρι ΜακΛάουντ, που είχε κατακτήσει μετάλλιο στο προηγούμενο Παγκόσμιο κλειστού.

Στο πένταθλο, η Αναστασία Ντραγκομίροβα μπαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με στόχο να βελτιώσει την ατομική της επίδοση και να διεκδικήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Με 4.176 βαθμούς φετινή επίδοση, βρίσκεται στην ένατη θέση ανάμεσα στις 13 αθλήτριες που θα συμμετάσχουν.

Το αγώνισμα περιλαμβάνει 60 μέτρα με εμπόδια, άλμα εις ύψος, σφαιροβολία, μήκος και 800 μέτρα, με την αθλήτρια να δείχνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Παράλληλα, η συμμετοχή της έχει ιστορική σημασία, καθώς γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίζεται στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, έχοντας την ευκαιρία να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο υψηλότερο επίπεδο.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

Πρωί 11.20 ΕΡΤ2

11.05 60 μ. εμπ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

11.20 Μήκος (Γ) Τελικός

11.43 Ύψος (Γ) 5αθλου Ντραγκομίροβα

11.48 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.

13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.

14.21 Σφαιροβολία πένταθλο Ντραγκομίροβα

Απόγευμα 18.30 ΕΡΤ2

18.40 Μήκος 5αθλου Ντραγκομίροβα

18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός

19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

20.12 Μήκος (Α) Τελικός Τεντόγλου

20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός

20.38 800 μ. (Α) Τελικός

20.53 800 μ. (Γ) Τελικός

21.03 800 μ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός