Κολύμβηση: Χειρουργείο για τη Δράκου που χάνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Οnsports Team

Η Νόρα Δράκου δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού τα δύο ασημένια μετάλλια που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι (σε 50μ. ελεύθερο και 50μ. ύπτιο), καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε στον δεξιό ώμο.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στο ΚΑΤ, 13 χρόνια μετά την αντίστοιχη επέμβαση που είχε κάνει στον αριστερό ώμο, και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν.

Παρά τα 34 χρόνια της, πάντως, η Πατρινή πρωταθλήτρια δεν το βάζει κάτω και υπόσχεται ότι θα επανέλει δυναμικά (όπως έκανε και μετά την επέμβαση του 2013), δίνοντας... ραντεβού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, το 2028, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.