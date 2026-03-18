Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: «Παρών» στη Γλυφάδα οι Χουάντσο, Γκραντ, Παντελίδης και Κοντούρης

INTIME SPORTS

Onsports Team

Η «πράσινη» οικογένεια βρίσκεται στο πλευρό των «φίνων» κοριτσιών στον τελικό του CEV Challenge Cup, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια.

Στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ, οι οποίοι δίνουν το «παρών» στο κλειστό για να στηρίξουν τις παίκτριες του «τριφυλλιού».

Παράλληλα, στο γήπεδο βρίσκονται κι οι Παύλος Παντελίδης και Σωτήρης Κοντούρης από το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενισχύοντας με την παρουσία τους την προσπάθεια της ομάδας.