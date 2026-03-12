Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης

Οnsports Τeam

Αυτό που έκανε ο Σέρβος τενίστας απέναντι στον Τζακ Ντρέιπερ, απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, δεν είναι απλά ένας κορυφαίος αθλητής του τένις, είναι και... διασκεδαστής, που ξέρει να παίζει με το κοινό, τόσο στις εξέδρες, όσο και στις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής του, έξω από τα κορτ.

Αυτό που έκανε ωστόσο απέναντι στον Τζακ Ντρέιπερ, απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, κι αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος όλων των εν ενεργεία παικτών, παρά τα 38 του χρόνια.

Ο Σέρβος τενίστας (Νο.3), αντιμετώπισε τον Αμερικανό (Νο.14) στο τουρνουά Indian Wells και παρότι αποκλείστηκε στον γύρο των «16» κατέκτησε έναν πόντο, που θα μείνει στην ιστορία και θα παίζει στα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις όλων των εποχών.

Ύστερα από ένα απίστευτο ράλι, που διήρκησε 45 δευτερόλεπτα ο Τζόκοβιτς κατέκτησε έναν τρομερό πόντο, στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, ξεσηκώνοντας το κοινό και χαρίζοντας στους απανταχού λάτρεις του αθλήματος μια στιγμή που θα μνημονεύεται και θα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Δείτε το βίντεο: