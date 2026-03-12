Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Οnsports Team 12 Μαρτίου 2026, 17:14
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Μαρτίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Βέροια, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό  Αποτέλεσμα» σε επτά αγώνες από τη Super League, την Bundesliga, τη La Liga, τη Ligue 1, την πρώτη κατηγορία του Βελγίου και τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έπαιξε το 4-5-6-7 και κέρδισε 22.230,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο Τρικάστ της 7ης ιπποδρομίας από το Fairview, ένας νικητής κέρδισε 2.230 ευρώ.



