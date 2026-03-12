ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Οnsports Team

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Μαρτίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Βέροια, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε επτά αγώνες από τη Super League, την Bundesliga, τη La Liga, τη Ligue 1, την πρώτη κατηγορία του Βελγίου και τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έπαιξε το 4-5-6-7 και κέρδισε 22.230,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο Τρικάστ της 7ης ιπποδρομίας από το Fairview, ένας νικητής κέρδισε 2.230 ευρώ.