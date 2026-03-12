Φενέρμπαχτσε: «Οι επαφές μας με το ΝΒΑ και τη Euroleague συνεχίζονται» - Όσα είπε ο GM του συλλόγου

Οnsports Team

Η Φενέρμπαχτσε συγκαταλέγεται στις τρεις ομάδες της EuroLeague –μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Βιλερμπάν– που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην υπογραφή νέου συμβολαίου με τη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα το πρότζεκτ του NBA Europe βρίσκεται στο προσκήνιο, δημιουργώντας ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο γενικός διευθυντής της τουρκικής ομάδας, Ντέρια Γιανιέρ, τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα, μιλώντας για τις επιλογές που έχουν μπροστά τους οι σύλλογοι αλλά και για τις εξελίξεις στον χώρο.

«Σκέφτομαι αυτό το θέμα εδώ και περίπου ένα χρόνο. Οι διάλογοί μας με τις ομάδες της EuroLeague και του NBA συνεχίζονται. Υπάρχουν λεπτές ισορροπίες και πολλά πράγματα σε εξέλιξη που δε γνωρίζουμε» δήλωσε στην Asist Analiz και πρόσθεσε: «Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν εκατομμύρια οπαδούς. Ως Φενέρμπαχτσε, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο όλοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να αφήσουν στην άκρη τα θεσμικά ή ατομικά συμφέροντα και να λάβουν αποφάσεις για χάρη του μπάσκετ. Το γεγονός ότι το NBA έρχεται να συζητήσει στο ίδιο τραπέζι είναι μια τεράστια ευκαιρία Μπορούμε να λύσουμε το χαοτικό περιβάλλον στην Ευρώπη και τα προβλήματα που μας εμποδίζουν για να μεγιστοποιήσουμε τα έσοδα».

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και το οφέλη των ομάδων από τη EuroLeague, είπε: «Υπάρχει η αντίληψη ότι η EuroLeague δεν παράγει καθόλου έσοδα. Συμφωνώ εν μέρει. Ο οργανισμός πρέπει να παράγει περισσότερα έσοδα. Ωστόσο, αν ολοκληρώσουμε τη σεζόν στην πρώτη 4άδα, θα κερδίσουμε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από την EuroLeague. Ως Φενέρμπαχτσε τα λειτουργικά μας έσοδα έχουν φτάσει σε πολύ σημαντικά επίπεδα. Φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τα 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος μόνο από τα εισιτήρια».