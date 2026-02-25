Ομάδες

Challenge Cup: Ο Παναθηναϊκός στον τελικό με την ιταλική Βαλεφόλια – Υποδοχή στη Λεωφόρο
Onsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 22:49
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Challenge Cup: Ο Παναθηναϊκός στον τελικό με την ιταλική Βαλεφόλια – Υποδοχή στη Λεωφόρο

Γνωστή έγινε η αντίπαλος των «πράσινων» στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης – Ερωτηματικό το γήπεδο που θα παίξει το «τριφύλλι» το εντός έδρας ματς – Αποθέωση στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε και στο δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup βόλεϊ γυναικών (3-2 τον Πανιώνιο εκτός έδρας) και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει την ιταλική, Βαλεφόλια.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στην Ιταλία στις 11 Μαρτίου. Η ρεβάνς στην Αθήνα στις 18 του ίδιου μήνα, χωρίς όμως να είναι γνωστή η έδρα. Καθώς το Μετς δύσκολα θα πάρει έγκριση και έτσι εξετάζονται άλλες λύσεις στην Αττική. Με την Γλυφάδα να είναι ένα πιθανό σενάριο.

Η Βαλεφόλια είχε νικήσει στην Ουγγαρία την Κασποβάρι με 3-2. Οι Ιταλίδες στην έδρα τους επικράτησαν 3-0 (25-19, 25-16, 25-21) και αποτελούν το τελευταίο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό, στο δρόμο προς τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Κόσμος υποδέχτηκε τα «φίνα κορίτσια» στη Λεωφόρο

Κατά τα άλλα, η θριαμβευτική πρόκριση των «πράσινων» έγινε εκτός έδρας. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έσπευσε να βρεθεί κοντά στις αθλήτριες της ομάδας, για να τις αποθεώσει. Αυτό έγινε στη Λεωφόρο, όπου επέστρεψε η αποστολή μετά τον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Εκεί πολλοί φίλαθλοι άναψαν καπνογόνα, τραγουδούσαν συνθήματα και αποθέωσαν την ομάδα για την μεγάλη επιτυχία της.



