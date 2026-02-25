Μάρτιν Χίσκι: «Τιμή να παίζω εναντίον του Μπενίτεθ, να είμαστε έξυπνοι με τον Τεττέι»

Onsports Team

Ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν μίλησε για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, τον τεχνικό των «πράσινων», αλλά και τη σημασία του νεαρού στράικερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρτιν Χίσκι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς του αγώνα για τα play offs του Europa League:

Για το αν έχουν προπονηθεί στα πέναλτι: «Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι. Φυσικά θέλουμε να προκριθούμε στα 90 λεπτά αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να εκτελέσουμε πέναλτι».

Για την απουσία του Ντόσκι: «Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ενδεκάδα. Θα έχουμε μια αξιόλογη ενδεκάδα. Χρειάζομαι όλους τους παίκτες. Στην Αθήνα οι αλλαγές μας έδωσαν πολλές λύσεις στο ίδιο παιχνίδι».

Για τη μάχη της σκακιέρας μεταξύ των δύο προπονητών: «Δεν είναι ένα ματς μεταξύ δύο προπονητών. Είναι ευχάριστο που ο Μπενίτεθ είπε ότι είναι δύο ισοδύναμες ομάδες. Είναι τιμή να παίζω εναντίον ενός τόσο διάσημου προπονητή».

Για τον Ανδρέα Τεττέι και πώς θα τον αντιμετωπίσει: «Είναι ένας key player για τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι εναντίον του. Δεν πρέπει να παίζεις πολύ κοντά του. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τον αντιμετωπίσουμε σωστά».

Για το πώς περιμένει να παίξει η ομάδα του: «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί και να βρούμε γκολ. Ο Ντόσκι είναι ένας πολύ καλός παίκτης στην άμυνα, οπότε θα πρέπει να κάνουμε τη σωστή επιλογή».