Ιστιοπλοΐα: Οι νικητές στα Open περιφερειακά πρωταθλήματα νήσων Αιγαίου και Βορείου Ελλάδας

Onsports Team

Με τους αγώνες σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκαν τα open Περιφερειακά πρωταθλήματα (Grand Slam) για την πρόκριση των εθνικών ομάδων στις κατηγορίες Οπτιμιστ και IICA 4.

Πλέον το διάστημα 3-8 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» θα διεξαχθεί η πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας ILCA 4, ενώ για τα Οπτιμιστ από 11 έως 15 Μαρτίου θα γίνει η πρόκριση για την προεθνική ομάδα και το διάστημα 15-19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας που θα προκύψει η εθνική ομάδα.

Στη Ρόδο, λοιπόν, ο τοπικός ναυτικός όμιλος διοργάνωσε με επιτυχία το Περιφερειακό πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου. Έγιναν 7 συναρπαστικές ιστιοδρομίες και ο κόσμος τις απόλαυσε μέσω του live streaming της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο κανάλι της στο YouTube.

Οι νικητές ανά κατηγορία είναι:

ΟΠΤΙΜΙΣΤ (106 σκάφη)

1. Δέσποινα Βλαχάκη Ν.Ο. Πάρου

2. Φίλιππος Σωτηράκης Ν.Ο. Χίου

3. Πέτρος Σάββας Μπισκετζής Ν.Ο. Σύρου

4. Δημήτρης Γκουρογιάννης Ν.Ο. Πάρου

5. Ελένη Μαγουλά Ν.Ο. Άνδρου

6. Μαρία Ιακωβία Μωράκη Ν.Ο. Πάρου

7. Κυριακή Μακρινού Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ενωση Βροντάδου

8. Μαρία Λουκία Μπισκετζή Ν.Ο. Σύρου

9. Γαβριήλ Διακάκης Ι.Ο. Χανίων

10. Ιωάννα Γλύπτη Ν.Ο. Καρδαμύλων

ILCA 4 (75 σκάφη)

1. Μιχαήλ Ακάλεστος Ν.Ο. Πάρου

2. Ελευθερία Προγουλάκη Ν.Ο. Σαντορίνης

3. Βαρβάρα Νόνα Ν.Ο. Άνδρου

4. Γεώργιος Καλαϊτζής Ν.Ο. Σύρου

5. Χρήστος Μπελώνιας Ν.Ο. Σαντορίνης

6. Ιωάννης Γκουρογιάννης Ν.Ο. Πάρου

7. Εμμανουήλ Σηφάκης Ι.Ο. Ηρακλείου

8. Αντώνιος Φεγγουδάκης Ν.Ο. Χίου

9. Θελξιόπη Ξυλωμένου Ν.Ο. Σύρου

10. Σπύρος Μωράκης Ν.Ο. Πάρου

Δυνατό ήταν και το Περιφερειακό πρωτάθλημα Β. Ελλάδας που διοργάνωσε ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων. Οι ιστιοπλόοι μας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και έγιναν 6 εντυπωσιακές ιστιοδρομίες.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Οπτιμιστ (95 σκάφη)

1. Γεώργιος Κούντος Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

2. Ιωάννης Ζαβλανός Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

3. Αντρι Μπόνταριουκ Ι.Ο. Θεσσαλονίκης

4. Δημήτρης Καπετάνος Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

5. Ευστράτιος Μπακιρτζής Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

6. Μαρκέλλα Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες

7. Σπύρος Δημητριάδης Ο.Φ. θαλάσσης

8. Δημήτρης Γαλανός Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες

9. Μαρία Παϊσία Κέλλη Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

10. Στέλιος Δημητριάδης ΟΦ. Θαλάσσης

ILCA 4 (36 σκάφη)

1. Βαγγέλης Αντωνόπουλος Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες

2. Απόστολος Καρκαλιάς Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες

3. Ελένη Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες

4. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου Ο.Φ. Θαλάσσης

5. Αγγελος Ράπτης Ν.Ο. Κατερίνης

6. Αργυρώ Σφίγγα Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

7. Αρτεμις Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης

8. Δέσποινα Γιαννακίδου Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης

9. Γρηγόρης Γιαννακίδης Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης

10. Γεώργιος Διαμαντής Ν.Ο. Θεσσαλονίκης