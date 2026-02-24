Στέφανος Τσιτσιπάς: Στο Ντουμπάι για να υπερασπιστεί τον τίτλο του

Οnsports Τeam

Ο κάτοχος του ATP 500 του Ντουμπάι, Στέφανος Τσιτσιπάς, αντιμετωπίζει σήμερα τον Ουγκό Ουμπέρ και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο κάτοχος του ATP 500 του Ντουμπάι και σήμερα, στην πρεμιέρα του στο τουρνουά θέλει να στείλει το μήνυμα πως είναι έτοιμος και αποφασισμένος να διατηρήσει τα σκήπτρα του.

Αντίπαλός του θα είναι ο Ουγκό Ουμπέρ (Νο 37), με την αναμέτρηση να αρχίζει στις 17:00 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORTS 6HD .

Η αποστολή του Τσιτσιπά δεν αναμένεται καθόλου εύκολη μιας και ο Γάλλος πρωταθλητής στις 4 φορές που έχει βρεθεί απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή έχει πάρει 3 νίκες έναντι μόλις 1 του Τσιτσιπά, ενώ αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στους «16» τότε θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ρούμπλεφ ή Ροαγέ.