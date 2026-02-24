Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στην Εθνική Βουλγαρίας ο Βεζένκοφ
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:29
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Εθνική Βουλγαρίας ο Βεζένκοφ

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Βουλγαρίας, για τα προκριματικά του EuroBasket 2029, βρίσκεται ο παίκτης του Ολυμπιακού.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας για τους προκριματικούς αγώνες του Eurobasket 2029 και μέσα σε αυτές βρίσκεται και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η Εθνική ομάδα της Βουλγαρίας βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο των προ-προκριματικών του Eurobasket 2029 μαζί με Νορβηγία και Αρμενία και είναι στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 1-0. Το ντέρμπι της Βουλγαρίας με την Νορβηγία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου θα κοντραριστεί με την Αρμενία.

Εν τω μεταξύ αύριο (Τετάρτη 25/2) ο Ολυμπιακός αναμετράται στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ θα δώσει κανονικά το παρών.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Γυναικών: Την Πέμπτη η κλήρωση του Final-4
2 λεπτά πριν Κύπελλο Γυναικών: Την Πέμπτη η κλήρωση του Final-4
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κάουα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κάουα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
EUROPA LEAGUE
Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ
18 λεπτά πριν Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Σάριτς: «Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στη EuroLeague»
30 λεπτά πριν Σάριτς: «Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στη EuroLeague»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved