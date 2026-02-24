Στην Εθνική Βουλγαρίας ο Βεζένκοφ

Οnsports Τeam

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Βουλγαρίας, για τα προκριματικά του EuroBasket 2029, βρίσκεται ο παίκτης του Ολυμπιακού.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας για τους προκριματικούς αγώνες του Eurobasket 2029 και μέσα σε αυτές βρίσκεται και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η Εθνική ομάδα της Βουλγαρίας βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο των προ-προκριματικών του Eurobasket 2029 μαζί με Νορβηγία και Αρμενία και είναι στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 1-0. Το ντέρμπι της Βουλγαρίας με την Νορβηγία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου θα κοντραριστεί με την Αρμενία.

Εν τω μεταξύ αύριο (Τετάρτη 25/2) ο Ολυμπιακός αναμετράται στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ θα δώσει κανονικά το παρών.