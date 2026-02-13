Μαρία Σάκκαρη: Επιστροφή σε σπουδαίο ημιτελικό μετά από 2 χρόνια - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

Πού θα δείτε τη μάχη που θα δώσει η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Καρολίνα Μούχοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα του Κατάρ.

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πάρει μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας στην στη φάση των προημιτελικών της Ντόχα απέναντι στην Ίγκα Σφιόντεκ, το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πλέον, έχει μπροστά της μία μεγάλη ευκαιρία για να προκριθεί στον 11ο τελικό WTA της καριέρας της και 5ο σε 1000άρι τουρνουά.

Η Σάκκαρη επιστρέφει σε ημιτελικά διοργάνωσης WTA για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2024 στο Τσάρλεστον, αλλά μετά από ακριβώς δύο χρόνια σε ένα σπουδαίο τουρνουά WTA 1000, , από το Indian Wells.

Στα ημιτελικά θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καρολίνα Μούχοβα, φιναλίστ του Roland Garros του 2023 και Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Τσέχα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην τετράδα νικώντας την Ρωσίδα Άνα Καλίνσκαγια.

Η ώρα και το κανάλι

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κεντρικό court της Ντόχα, είναι τρίτος σε σειρά και αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά από τις 18:00 σε ώρα Ελλάδας. Θα προηγηθεί ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Γιελένα Οσταπένκο και της Έλενα Ριμπάκινα.

Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από τη συνδρομητική πλατφόρμα της Nova και συγκεκριμένα από το κανάλι Novasports 6.