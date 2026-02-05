Μέλος του ΑΣ ο Ρίτσαρντ Σιάο: «Όλη μου η στήριξη στον Άρη»

Οnsports Τeam

Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες έγινε μέλος στον «κιτρινόμαυρο» Ερασιτέχνη.

Από την Τετάρτη (4/2), ο ΑΣ Άρης έχει ένα εκλεκτό μέλος στην οικογένειά του. Ο λόγος για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα έδωσε το «παρών» τόσο στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όσο και στο ευρωπαϊκό απέναντι στη Νεπτούνας.

Ο νέος επικεφαλής της ΚΑΕ έγινε μέλος στον Ερασιτέχνη, μετά τη λήξη του αγώνα με τη Νεπτούνας.

Σιάο: «Όλη μου η στήριξη στον Άρη, να πετύχουμε όσα και στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης μιλώντας στη NOVA είπε:

«Οι παίκτες μας έπαιξαν πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έδωσε όλη αυτή την ενέργεια. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική και μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι, υπάρχει χημεία και δε θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά.

Είναι τελείως διαφορετικά εδώ (σε σχέση με το ΝΒΑ), υπάρχει άλλη κουλτούρα, ειλικρινά το διασκεδάζω.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο και σκληρό. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, έχουμε καλά και άσχημα παιχνίδια, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα και να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν (σ.σ. η Αυτοκρατορία με τους τίτλους). Θα χρειαστεί χρόνος, πάμε βήμα-βήμα και πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά.

Πριν έρθω εδώ ήξερα την ιστορία, γνώριζα τον θρύλο του Νίκου Γκάλη. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε κανέναν, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε πετύχει. Από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100% μου, όλη μου την στήριξη στην ομάδα, τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη και θα γίνουμε καλύτεροι».