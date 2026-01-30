Australian Open: Στον τελικό ο Αλκαράθ μετά από θρίλερ και ένταση

Οnsports Τeam

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε… όλα ο Κάρλος ΑΛκαράθ κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση του Σάσα Ζβέρεφ, αλλά και να… κερδίσει και τον ίδιο του τον εαυτό και να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Παρά τις κράμπες του στο τρίτο σετ και στο τέταρτο σετ και παρά το γεγονός ότι είδε τον αντίπαλό του να σερβίρει για τη νίκη στο πέμπτο, ο 22χρονος τενίστας ξεπέρασε το εμπόδιο του Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3) με 6-4, 7-6(5), 6-7(5), 6-7(4), 7-5 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Australian Open.

Σε έναν ημιτελικό που… στιγματίστηκε και από την επίθεση του Ζβέρεφ σε διαιτητή και Αλκαράθ για το πρόβλημα που είχε με τις κράμπες και έφερε μεγάλη αναστάτωση στην αναμέτρηση.

Πλέον ο Αλκαράθ είναι στον τελικό και περιμένει να δει ποιος από τους Τζόκοβιτς ή Σίνερ θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο του μεγάλου αγώνα που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 10 το πρωί.