Επίθεση Αλκαράθ σε Ζβέρεφ: «Αυτά είναι μαλα@@@ς» (vid)
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 10:22
Επίθεση Αλκαράθ σε Ζβέρεφ: «Αυτά είναι μαλα@@@ς» (vid)

Επεισοδιακός ο ημιτελικός μεταξύ των δύο παικτών, με τον Ισπανό να προηγείται με 2-0 και να είναι μπροστά στο τρίτο σετ αλλά να παθαίνει κράμπες και τον Ρώσο να του επιτίθεται.

Όλα έδειχναν ότι ο Κάρλος Αλκαράθ θα έφτανε σε μια άνετη νίκη επί του Σάσα Ζβέρεφ στα ημιτελικά του Australian Open, όμως τον πρόδωσε το σώμα του!

Ο νεαρός Ισπανός πήρε τα δύο πρώτα σετ του αγώνα, όμως προς το τέλος του τρίτου φάνηκε να έχει κράμπες στο δεξί πόδι και τελικά λύγισε στο τάι μπρέικ.

Τότε ο Αλκαράθα ζήτησε ιατρικό τάιμ ούτε με τον Ζβέρεφ να ξεσπάσει και ούτε λίγο ούτε πολύ να κατηγορεί τον αντίπαλό του ότι το κάνει στα ψέματα και να επιτίθεται ακόμα και στη διαιτητή της αναμέτρησης λέγοντας της πως όλα αυτά είναι μαλ@@@ς και πως γίνεται για να προστατευτεί ο Αλκαράθ.



