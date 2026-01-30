ONSPORTS Poll: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ;

Οnsports Τeam

Οι τρεις εκπρόσωποί μας σε Champions League και Europa League θα μάθουν σήμερα το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στις ενδιάμεσες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και εσύ έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις ποιον προτιμάς, μέσω του Instagram του ONSPORTS.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έκαναν τη δουλειά και «καθάρισαν» την υπόθεση πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League και του Europa League και πλέον μετρούν αντίστροφα για να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους για την πρόκριση στους «16» των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Πρώτος που θα μπει στην κληρωτίδα στην Νιόν θα είναι ο Ολυμπιακός (13:00) που θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αταλάντα ή Μπάγερν Λεβερκούζεν.

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 17/18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο στο πρώτο παιχνίδι.

Στις 14:00, θα ξεκινήσει η κλήρωση για το Europa League με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να έχουν την… τιμητική τους.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ, την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Αγγλία! Με τους Τσέχους είχε κοντραριστεί ξανά ο Παναθηναϊκός στη League Phase, μένοντας στο 0-0 στο ΟΑΚΑ.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα ή τη Θέλτα, με την οποία επίσης είχαν παίξει και το φθινόπωρο, χάνοντας με 3-1 στην Ισπανία.

Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μετά από μία εβδομάδα. Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν εντός έδρας στα πρώτα παιχνίδια.

Μέχρι να μάθουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης εσείς μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα του ONSPORTS στο Instagram και να ψηφίζετε ποιον θέλετε για αντίπαλο των ελληνικών ομάδα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα.