Βόλεϊ: Πρόκριση του ΠΑΟΚ στους «8» του Challenge Cup, αφιερωμένη στα 7 αδικοχαμένα «παιδιά» του

Ο ΠΑΟΚ πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν και παρά την ήττα με 2-3 από την ουκρανική Χόροντοκ πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Challenge Cup, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη μνήμη των εφτά αδικοχαμένων οπαδών του στο τροχαίο της Ρουμανίας.

H ατμόσφαιρα στο «PAOK Sports Arena» ήταν πολύ «βαριά», με τον αγώνα να διεξάγεται υπό την «σκιά» του τραγικού τροχαίου της Τρίτης (27/01).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε το... χρέος του απέναντι στην Χόροντοκ, καθώς πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, ο οποίος είχε διεξήχθη στις 22 Ιανουαρίου στην ουδέτερη Σλοβενία. Ως εκ τούτου, λοιπόν, παρά την ήττα με 2-3 πήρε το εισιτήριο για τους «8»του Challenge Cup.

Στα μάτριξ του γηπέδου ήταν γραμμένο «27/01/26-άπειρο. ΑΘΑΝΑΤΟΙ», ενώ πριν από την έναρξη του παιχνιδιού οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μαζί με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, Άλκη Ησαϊάδη, αλλά κι αθλητές απ’ τα τμήματα του ΑΣ κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια. Επίσης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ουκρανική ομάδα μπήκε στο πρώτο σετ αποφασισμένη να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητές της για την ανατροπή κι έχοντας σταθερότητα σε σερβίς και υποδοχή έκανε το 1-0 με 25-21, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ «μουδιασμένος».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνήλθε στο δεύτερο και τρίτο σετ τα οποία και κατέκτησε με 25-21 και 25-21, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Τζέντρικ, Κοκκινάκη και Ερνάντεζ, και «σφράγισε» την πρόκρισή του.

Στη συνέχεια ο Βαλάντης Μαμάης έκανε αρκετές αλλαγές ανοίγοντας το ροτέισον, με τους Ουκρανούς να παίρνουν οριακά το τέταρτο σετ με 25-23 και ακολούθως και το τάι-μπρέικ με 15-7, σε μία διαδικασία που είχε ήδη κριθεί...

Τα σετ: 21-25, 25-21, 25-21, 23-25, 7-15