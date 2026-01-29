Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε στην Γαλλία ενόψει Βιλερμπάν

Onsports Team

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Επιστροφή στις νίκες θα ψάξει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στη Λιόν. Το βράδυ της Παρασκευής (30/1) οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη γαλλική ομάδα. Μία μέρα πριν, προπονήθηκαν στην «LDLC Arena».

Στην Γαλλία δεν βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, ενώ είναι κανονικά ο Όσμαν και ο Μήτογλου που δεν είχαν αγωνιστεί στα προηγούμενα ματς.

Το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 14-10 και μετά την ήττα από την Μακάμπι παίζει δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς, θέλοντας εκεί να πάρει το αποτέλεσμα που θα επαναφέρει τις επιτυχίες.

