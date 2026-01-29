Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε στην Γαλλία ενόψει Βιλερμπάν
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 22:22
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε στην Γαλλία ενόψει Βιλερμπάν

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Επιστροφή στις νίκες θα ψάξει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στη Λιόν. Το βράδυ της Παρασκευής (30/1) οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη γαλλική ομάδα. Μία μέρα πριν, προπονήθηκαν στην «LDLC Arena».

Στην Γαλλία δεν βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, ενώ είναι κανονικά ο Όσμαν και ο Μήτογλου που δεν είχαν αγωνιστεί στα προηγούμενα ματς.

Το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 14-10 και μετά την ήττα από την Μακάμπι παίζει δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς, θέλοντας εκεί να πάρει το αποτέλεσμα που θα επαναφέρει τις επιτυχίες.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην Γαλλία - χωρίς τον Κέντρικ Ναν - και προπονήθηκε ενόψει της αναμέτρησης.



