Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Γαλλία | Στεφάνι των γηπεδούχων στη μνήμη των θυμάτων
EUROKINISSI
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 21:46
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές στη Γαλλία | Στεφάνι των γηπεδούχων στη μνήμη των θυμάτων

Συγκλονιστικές εικόνες στη Γαλλία, πριν από το Λιόν – ΠΑΟΚ, με τους γηπεδούχους να τιμούν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά».

Οι φίλοι της Λιόν προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συγκινητική πράξη, παραδίδοντας στεφάνι στον Χρήστο Καρυπίδη στη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Παράλληλα, οι γαλλικές Αρχές κι η ασφάλεια του γηπέδου κινήθηκαν με ιδιαίτερη ευαισθησία, καθώς εντόπισαν Έλληνες φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια από τη Λιόν και των οποίων οι θέσεις βρίσκονταν δίπλα στους ultras.

Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η μετακίνησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάνω διάζωμα, σε μια κίνηση προστασίας και σεβασμού.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, στο πέταλο των γηπεδούχων θα αναρτηθεί πανό αφιερωμένο στα θύματα, ενώ θα ανάψουν οκτώ πυρσοί: επτά για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και ένας ακόμη για τον φίλο της ομάδας που «έφυγε» από τη ζωή μόλις έμαθε το τραγικό νέο.



