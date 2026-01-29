Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, πήρε τη νίκη όχι και τη διαφορά

Onsports Team

Σε ματς που βρέθηκε γρήγορα στο +17 και το έκανε ντέρμπι, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με κορυφαίους Βεζένκοφ και Τζόουνς, αλλά για ένα καλάθι έχασε τη διαφορά στην ισοβαθμία.

Την 16η νίκη του πήρε ο Ολυμπιακός στην Euroleague, επικρατώντας 87-75 της Μπαρτσελόνα. Σε ένα ματς όπου ξεκίνησε ιδανικά, συνέχισε δύσκολα, έγινε ντέρμπι και με ξέσπασα στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» το πήραν. Είχαν και το +14 στα… χέρια τους, αλλά με καλάθι στο τέλος ο Βέσελι έδωσε τη διαφορά στην ισοβαθμία στους Καταλανούς.

Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ καθοριστικός ήταν ο Τζόουνς με 16. Ο Ντόρσεϊ σταθερός με 17 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 15, ενώ Μπριθουέλα και Κλάιμπερν από 14.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και πήρε μεγάλες διαφορές από τα πρώτα λεπτά (27-10). Με τον Βεζένκοφ να μοιάζει ασταμάτητος, φαινόταν πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν εύκολο βράδυ απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Μέχρι το ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του ματς και μάλιστα με ασφάλεια (46-37).

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα άλλαξε. Η Μπαρτσελόνα έγινε πιο σκληρή στην άμυνα, έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 46-46, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς. Μάλιστα οι Καταλανοί μπήκαν με μικρό προβάδισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο (59-64).

Ο Ολυμπιακός κάλυψε τη μικρή διαφορά γρήγορα και πέρασε μπροστά 68-66 στο 32’. Ο Φουρνιέ στο 37’ έκανε το 74-68, σε ματς που πλέον τα καλάθια έμπαιναν δύσκολα, οπότε η διαφορά ήταν σημαντική. O Τζόουνς πήγε τη διαφορά στο +8, ενώ στο 39’ με τρίποντο ο Ουόκαπ έκανε το 79-69. Ο Τζόουνς ξανά, έκανε το 84-72 στο κυνήγι της διαφοράς. Μια βολή του Κλάιμπερν έκανε το 84-73. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 87-73. Όμως ο Βέσελι στο τελευταίο δευτερόλεπτο διαμόρφωσε το 87-75. Νίκη για τον Ολυμπιακό, αλλά για έναν πόντο δεν πήρε την ισοβαθμία.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75.

