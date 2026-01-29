Λιόν – ΠΑΟΚ: Ούτε «ανάσα» δεν ακούστηκε στο ενός λεπτού σιγή | «Ο πόνος δεν έχει χρώμα...»

EUROKINISSI

Onsports Team

Σε δεύτερη μοίρα, όπως αναμενόταν, έχει περάσει το ποδόσφαιρο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία, όπου οι εικόνες πριν από τη σέντρα ήταν συγκλονιστικές.

Οι γηπεδούχοι, από την πρώτα στιγμή, βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων του «Δικεφάλου του Βορρά», συμμετέχοντας στο πένθος τους.

Ούτε «ανάσα» δεν ακούστηκε στο Groupama Stadium και στο ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε στη μνήμη των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης. Οι φίλοι της Λιόν, πέρα από το στεφάνι που έδωσαν στον Χρήστο Καρυπίδη, ανάρτησαν πανό στη μνήμη εκείνων που έφυγαν άδικα και νωρίς.

«Ο πόνος δεν έχει χρώμα, αναπαυθείτε εν ειρήνη», ήταν το μήνυμα των οπαδών της γαλλικής ομάδας, ενώ στο άλλο πέταλο υπήρχε ένα άλλο πανό το οποίο έλεγε στα ελληνικά «Αναπαυθείτε εν ειρήνη». Επίσης, οι γηπεδούχοι άναψαν κι οκτώ πυρσούς: Για τους επτά της Ρουμανίας και τον φίλο εκείνο που προδόθηκε από την καρδιά του στο άκουσμα των τραγικών νέων.