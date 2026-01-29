Παναθηναϊκός – Ρόμα: Μπλούζα «αθάνατοι» κράτησαν οι παίκτες των «πράσινων»

Onsports Team

Πριν τη σέντρα του αγώνα για το Europa League τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παίκτες του «τριφυλλιού» κράτησαν φανέλα με τα ονόματα των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην τραγωδία. Το δυστύχημα των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία με τα επτά θύματα, έχουν «παγώσει» τους πάντες στην Ελλάδα. Στο ΟΑΚΑ πριν τη σέντρα στον αγώνα του Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ρόμα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Πέρα απ’ αυτό τον τρόπο για να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του «Δικέφαλου», οι παίκτες του «τριφυλλιού» κράτησαν μπλούζα που ανέγραφε τα ονόματά τους και ξεκινούσε με τη λέξη: «Αθάνατοι».