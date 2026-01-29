Ομάδες

Australia Open: Στον τελικό η Σαμπαλένκα με... τρελό σερί
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 12:20
ΣΠΟΡ

Australia Open: Στον τελικό η Σαμπαλένκα με... τρελό σερί

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, νίκησε στον ημιτελικό του τουρνουά την Ελίνα Σβιτολίνα και πλέον βρίσκεται στον τελικό του Australian Open για τέταρτη συνεχόμενη φορά.  

Εξαιρετική για μία ακόμα φορά η Αρίνα Σαμπελένκα, δεν δυσκολεύτηκε ούτε στον ημιτελικό του Australian Open και πήρε... δια περιπάτου την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. 

Η 27χρονη Λευκορωσίδα (Νο.1) λύγισε με 6-2, 6-3 την Ελίνα Σβιτολίνα (Νο.12) και θα παλέψει το Σάββατο (31/1) για τον πέμπτο Grand Slam τίτλο της. Η αντίπαλός της θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα και την Έλενα Ριμπάκινα.



