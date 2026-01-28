Australian Open: Τζόκοβιτς – Σίνερ με φόντο τον μεγάλο τελικό

Οnsports Τeam

Ο Γιάνικ Σίνερ έκανε τη δουλειά του, επικράτησε του Μπεν Σέλτον με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου τον περιμένει ο «Νόλε».

Tην ένατη σερί νίκη του σε βάρος του Μπεν Σέλτον πέτυχε ο Γιάνικ Σίνερ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open, εκεί όπου τον περιμένει ήδη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο κάτοχος του τίτλου και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν και πάλι εξαιρετικός και «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση σε 2 ώρες και 23 λεπτά με 6-3, 6-4 και 6-4.

Τώρα ο 24χρονος Ιταλός πέφτει, όπως είπαμε, στον Τζόκοβιτς, κόντρα στον οποίο έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι τον τελευταίο καιρό. Για του λόγου το αληθές, έχει κερδίσει τις τελευταίες πέντε συναντήσεις τους, «γυρίζοντας» το head to head σε 6-4!

Ο νικητής αυτού του ματς θα παίξει στον τελικό με Κάρλος Αλκαράθ ή Σάσα Ζβέρεφ, δηλαδή δεν αποκλείεται να δούμε για τέταρτη σερί φορά Κάρλος-Γιάνικ σε τελικό Grand Slam!

Kαι οι δύο αγώνες θα γίνουν την Παρασκευή (30/1), ενώ οι ημιτελικοί των γυναικών (Σαμπαλένκα-Σβιτολίνα και Πεγκούλα-Ριμπάκινα) θα γίνουν αύριο (29/1, από τις 10.30).