Μουζέτι: «Δε μπορώ να περιγράψω πως νιώθω, είναι πολύ επώδυνο»

Οnsports Τeam

Ο Λορένζο Μουζέτι εγκατέλειψε τον αγώνα απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, στα προημιτελικά του Australian Open και σε δηλώσεις του δε μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του.

Ο Λορένζο Μουζέτι είχε ως μεγάλο στόχο να αφήσει εκτός συνέχειας τον Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά ένας τραυματισμός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τον ανάγκασε να εγκαταλείψει και να αφήσει στη μέση τον μεγάλο αγώνα που έδινε για πρόκριση στην ημιτελική φάση του τουρνουά.

«Το ένιωσα στην αρχή του δεύτερου σετ», είπε ο 23χρονος Ιταλός, που εγκατέλειψε με τραυματισμό το ματς στο τρίτο σετ. «Ένιωσα ότι υπήρχε κάτι περίεργο στο δεξί μου πόδι. Συνέχισα να παίζω, γιατί έπαιζα πολύ καλά, αλλά ένιωθα ότι ο πόνος αυξανόταν και ότι το πρόβλημα δεν υποχωρούσε. Όταν πήρα ιατρικό τάιμ-άουτ, κάθισα για τρία λεπτά και όταν άρχισα να παίζω ξανά, το ένιωσα ακόμη περισσότερο και το επίπεδο του πόνου ανέβαινε όλο και πιο πολύ».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις και τα τεστ πριν από την έναρξη της σεζόν για να δούμε και να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τέτοιου είδους τραυματισμούς και δεν βγήκε τίποτα, οπότε ειλικρινά δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς νιώθω αυτή τη στιγμή και πόσο δύσκολος είναι για μένα αυτός ο τραυματισμός σε αυτή τη φάση».

Το ότι ήταν μπροστά στο σκορ με 0-2 έκανε την εγκατάλειψη ακόμα πιο οδυνηρή. «Ποτέ δεν φανταζόμουν το συναίσθημα να προηγείσαι με 2-0 σετ απέναντι στον Νόβακ, να παίζεις έτσι και να έχεις το προβάδισμα στον αγώνα με αυτόν τον τρόπο και να αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και, φυσικά, είναι πραγματικά πολύ επώδυνο».