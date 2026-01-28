Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Ο Ράντοβιτς στο ΣΕΦ

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα, αύριο το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στον Πειραιά θα βρεθούν γνώριμες φυσιογνωμίες.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Πιοτρ Παστούτσιακ (Λετονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Πολωνία).