Παναθηναϊκός: Επίσημο το «μπαμ», στα πράσινα η Στράντζαλη

Οnsports Τeam

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα βόλει γυναικών του Παναθηναϊκού, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Όλγας Στράντζαλη.

Η Στράντζαλη έχει ύψος 1.85 και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Saga Springs. Πέρυσι έπαιζε στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Όλγα Στράντζαλη στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ .

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε το «τριφύλλι» αφού ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του την Όλγα Στράντζαλη.

Η 30 χρονη ακραία (1.85μ.) προσδίδει μεγάλη δύναμη και ποιότητα στο «πράσινο» ρόστερ και ενισχύει πολύ την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Η Στράντζαλη έχει μια γεμάτη καριέρα με την Εθνική ομάδα και στο εξωτερικό και έχει αρκετές διακρίσεις. Ξεχωρίσει το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς της Ταραγόνα το 2018 όπως και η 3η θέση στο CEV Cup με τη Ρουμάνικη Άλμπα Πλαζ το 2022.

Έχει πανηγυρίσει τους εξής τίτλους :

1 Πρωτάθλημα Γαλλίας

1 Πρωτάθλημα Πολωνίας

1 Πρωτάθλημα Ρουμανίας

1 Κύπελλο Πολωνίας

1 Κύπελλο Ρουμανίας

1 Σούπερ Καπ Ρουμανίας