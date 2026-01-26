Australian Open: «Καθάρισε» ο Σίνερ και πήρε την πρόκριση

Οnsports Τeam

Ο Γιάνικ Σίνερ είχε εύκολη αποστολή απέναντι στον συμπατριώτη του Λουτσιάνο Νταρντέρι, του οποίου επικράτησε με 3-0 σετ (6-1, 6-3, 7-5) και πέρασε στον ένατο διαδοχικό προημιτελικό Grand Slam.

Αποστολή εξετελέσθη για το Νο2 του πίνακα, με τον Γιανίκ Σίνερ να «καθαρίζει» εύκολα την αναμέτρηση με τον συμπατριώτη του Λουτσιάνο Νταρντέρι και να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Και μάλιστα για 9η συνεχόμενη φορά σε Grand Slam. Απόδειξη της κατάστασης και της δυναμικής του έμπειρου παίκτη.

Εκτός των άλλων, ο Σίνερ μετράει πλέον 19 συνεχόμενες νίκες, ενώ απέναντι σε Ιταλούς είναι αήττητος, έχοντας κερδίσει και τους 18 αγώνες του!

Θα περιμένει στον 14ο Grand Slam προημιτελικό του τον νικητή του αγώνα Σέλτον-Ρουντ και τα καλά νέα για εκείνον είναι ότι με βάση την προϊστορία, έχει το πάνω χέρι, όποιος και να είναι ο αντίπαλός του: το ρεκόρ του κόντρα στον Αμερικανό είναι 8-1, ενώ με τον Ρουντ είναι στο 4-0!

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ

Ζβέρεφ-Τιέν

Μουζέτι-Τζόκοβιτς

Σίνερ – Σέλτον ή Ρουντ