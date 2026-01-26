Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Australian Open: «Καθάρισε» ο Σίνερ και πήρε την πρόκριση
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 11:34
ΣΠΟΡ

Australian Open: «Καθάρισε» ο Σίνερ και πήρε την πρόκριση

Ο Γιάνικ Σίνερ είχε εύκολη αποστολή απέναντι στον  συμπατριώτη του Λουτσιάνο Νταρντέρι, του οποίου επικράτησε με 3-0 σετ (6-1, 6-3, 7-5) και πέρασε στον ένατο διαδοχικό προημιτελικό Grand Slam.

Αποστολή εξετελέσθη για το Νο2 του πίνακα, με τον Γιανίκ Σίνερ να «καθαρίζει» εύκολα την αναμέτρηση με τον συμπατριώτη του Λουτσιάνο Νταρντέρι και να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Και μάλιστα για 9η συνεχόμενη φορά σε Grand Slam. Απόδειξη της κατάστασης και της δυναμικής του έμπειρου παίκτη.

Εκτός των άλλων, ο Σίνερ μετράει πλέον 19 συνεχόμενες νίκες, ενώ απέναντι σε Ιταλούς είναι αήττητος, έχοντας κερδίσει και τους 18 αγώνες του!

Θα περιμένει στον 14ο Grand Slam προημιτελικό του τον νικητή του αγώνα Σέλτον-Ρουντ και τα καλά νέα για εκείνον είναι ότι με βάση την προϊστορία, έχει το πάνω χέρι, όποιος και να είναι ο αντίπαλός του: το ρεκόρ του κόντρα στον Αμερικανό είναι 8-1, ενώ με τον Ρουντ είναι στο 4-0!

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ

Ζβέρεφ-Τιέν

Μουζέτι-Τζόκοβιτς

Σίνερ – Σέλτον ή Ρουντ



Ροή ειδήσεων

NBA
NBA: Στην κορυφή του Top-10 ο Ουεμπανιάμα (vid)
4 λεπτά πριν NBA: Στην κορυφή του Top-10 ο Ουεμπανιάμα (vid)
BASKET LEAGUE
Stoiximan GBL: MVP της 16ης αγωνιστικής ο Ουόρντ
31 λεπτά πριν Stoiximan GBL: MVP της 16ης αγωνιστικής ο Ουόρντ
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται η απόκτηση Αντρέ Λουίζ - Πότε αναμένεται να έρθει Ελλάδα
55 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται η απόκτηση Αντρέ Λουίζ - Πότε αναμένεται να έρθει Ελλάδα
CHAMPIONS LEAGUE
Ο Λετεσιέ στο Άγιαξ - Ολυμπιακός
57 λεπτά πριν Ο Λετεσιέ στο Άγιαξ - Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved